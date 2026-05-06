El SMN anuncia el ingreso de un frente frío con bajas temperaturas en todo el pais

Los sistemas de baja presión, característicos de esta época del año, vuelven a ser protagonistas esta semana.

A partir de la tarde del miércoles 6, se prevén tormentas fuertes a severas que afectarán principalmente a Buenos Aires, el este de La Pampa y el sudeste de Córdoba.

Luego, el sistema se desplazará hacia el noreste, afectando a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones, en el transcurso del jueves 8 y las primeras horas del viernes 9 de mayo.

Este evento meteorológico dará lugar a abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, con acumulados entre 40 y 100 milímetros, posibilidad de granizo y ráfagas mayores a 60 kilómetros por hora.

El avance de esta ciclogénesis hacia la costa bonaerense provocará, en primer lugar, un incremento del viento del sector este sobre la zona costera del sur de Buenos Aires hacia la tarde del miércoles 6. Luego, a partir de la tarde del jueves 7, el viento rotará al sector sur, afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con intensidades entre 50-70 km/h y ráfagas entre 70-90 km/h. Existe la probabilidad de que, sobre el sur de Buenos Aires, y en especial en la franja costera, las ráfagas puedan superar los 100 km/h.