Recuperan motocicleta desarmada tras rastrillajes

Efectivos policiales lograron recuperar partes de una motocicleta sustraída en la ciudad de Resistencia, en el marco de tareas investigativas.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de avenida Antonio Martina y colectora de ruta nacional 16, donde, tras información obtenida, se implementó un operativo cerrojo en una zona boscosa. En el lugar se hallaron diversas motopartes abandonadas, correspondientes a una motocicleta marca Zanella modelo ZB.

Entre los elementos secuestrados se encuentran motor, cuadro, ruedas, tanque de combustible, manubrio y carenados, todos vinculados a una causa por supuesto robo denunciada días atrás.

Tras verificar los registros, se constató que los elementos poseían pedido de secuestro vigente, por lo que fueron formalmente incautados y trasladados a la dependencia policial.

Se continúan las diligencias para dar con los autores del hecho