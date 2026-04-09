Salud visual: Inauguraron un consultorio oftalmológico en el hospital de Sáenz Peña

Un nuevo consultorio oftalmológico fue inaugurado en el hospital Hospital 4 de Junio Dr. Ramón Carrillo, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Este espacio permitirá ampliar la capacidad de atención en salud visual, mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos, y reducir derivaciones en el centro chaqueño.

El acto contó con la presencia del gobernador Leandro Zdero, quien destacó la importancia de esta obra: “Era un desafío pendiente desde hace más de 20 años. Hoy logramos poner en funcionamiento un servicio clave dentro del hospital, con tecnología de primer nivel y profesionales comprometidos con la salud”.

El consultorio está equipado con tecnología moderna para una atención integral, incluyendo autorefractómetro, lámpara de hendidura, campímetro digital, tonómetro y oftalmoscopio binocular.

Además, el mandatario se refirió a la transformación del centro de salud en los últimos años: “Recuperamos áreas fundamentales como salud mental y hoy seguimos sumando servicios. Este hospital cambió profundamente, producto de una administración responsable y decisiones claras para fortalecer el sistema sanitario”. También adelantó futuros proyectos, como el desarrollo de un área pediátrica.

Un servicio más eficiente para toda la región

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la habilitación del consultorio representa “un sueño hecho realidad” para el equipo médico, que durante años trabajó con limitaciones técnicas. La incorporación de este espacio permitirá brindar respuestas más rápidas y precisas a la comunidad.

Por su parte, el director del hospital, Jaime Etchelouz, expresó: “Es un logro muy esperado. Contamos con aparatología de primer nivel que permitirá mejorar notablemente la atención oftalmológica”.

La nueva área permitirá evitar derivaciones, acortar tiempos de espera y optimizar la atención para pacientes de Sáenz Peña y localidades cercanas.

Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, junto a referentes del sistema sanitario.