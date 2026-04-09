Sáenz Peña: Inauguraron la nueva Comisaría Sexta y destacan avances en seguridad juvenil

El Gobierno del Chaco inauguró la renovada Comisaría Sexta de Presidencia Roque Sáenz Peña, una dependencia clave para la zona sur de la ciudad que abarca sectores urbanos y rurales. La obra demandó la construcción de más de 200 metros cuadrados y sumó nuevas celdas con capacidad reducida para ocho personas, en línea con un enfoque preventivo de la seguridad.

La intervención se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad provincial y forma parte de la adecuación de infraestructura para la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, se busca avanzar en la diferenciación de detenidos, separando a menores en conflicto con la ley de los adultos, especialmente de aquellos con antecedentes o reincidencia.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que Chaco se encuentra entre las primeras jurisdicciones en adaptar sus instalaciones a este nuevo esquema, con obras financiadas con recursos propios. Además, remarcaron que estas acciones responden a una política sostenida de mejora del sistema penitenciario y de fortalecimiento de la prevención del delito.

En paralelo, se informó que avanza el desarrollo de la Unidad Penal N° 9 en Sáenz Peña, que estará destinada al alojamiento de menores en conflicto con la ley, ante la falta de espacios específicos en la región. También se prevé continuar con inversiones en infraestructura de seguridad en toda la provincia, incluyendo nuevas dependencias policiales y ampliaciones en unidades penitenciarias.