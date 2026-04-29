EDICTO : Citación de la Subsecretaría de Regulación Dominial de tierras por inmueble en B° Reserva Este

La Subsecretaría de Regulación Dominial de Tierras, cita por el término de tres días al titular y/o quienes se consideren con derecho sobre las mejoras enclavadas en el predio identificado como:

I) CIRCUNSCRIPCION I, SECCIÓN D, MANZANA 25, PARCELA 10, BARRIO RESERVA ESTE. Actuaciones obrantes en EXPTE N° 8771/55 “ROMERO LEONARDI”.-

Y lo acrediten dentro de los treinta días a partir de la última publicación. Todo bajo apercibimiento de proceder a DESESTIMAR SUS DERECHOS con reconocimiento sobre el valor de las mejoras preexistentes a quien comparezca y acredite la titularidad de las mismas.-