Edicto : Citación de la Subsecretaría de Regulación Dominial de Tierras

La Subsecretaría de Regulación Dominial de Tierras, cita por el término de tres días a partir al titular y/o quienes se consideren con derecho sobre las mejoras enclavadas en el predio identificado como:

I) CIRCUNSCRIPCION I, SECCIÓN A, MANZANA 78, PARCELA 14, CENTRO. Actuaciones obrantes en EXPTE N° 849/99 “CENTURIÓN GREGORIO ESPIFANIO”.-

Y lo acrediten dentro de los treinta días a partir de la última publicación. Todo bajo apercibimiento de proceder a DESESTIMAR SUS DERECHOS con reconocimiento sobre el valor de las mejoras preexistentes a quien comparezca y acredite la titularidad de las mismas.-