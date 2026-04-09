Tito López, contra todos: las declaraciones más polémicas en la segunda jornada del juicio en su contra

Este jueves se vive la segunda jornada del juicio oral contra Ramón Alberto «Tito» López y su familia, en una causa que los investiga por integrar una organización dedicada al lavado de dinero, incluyendo fraude a la administración pública y asociación ilícita.

En ese contexto, López mantuvo un breve pero tenso encuentro con la prensa, y ante la pregunta de cómo se encontraba recibiendo la audiencia expresó: «Ahora que llegó el juicio estoy mejor, porque se va a saber la verdad de tantas mentiras que dijeron todos ustedes. Nosotros nunca le robamos un centavo a nadie».

Y dirigiéndose a un cronista de un medio local que le hizo una pregunta vinculada al origen de su patrimonio, el exdirigente piquetero dijo: «Sos un periodista que muchas veces acusaste cosas que no son ciertas. Vamos a esperar qué sedice en este juicio y después vamos a hacer una conjetura. Porque sino me están condenando sin un juicio previo».

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. Intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera como querellante.

En otro tramo de la rueda de prensa, López cargó contra exfuncionarios del gobierno de Jorge Capitanich: «Fíjense quienes están en este juicio. Solamente mi familia, no están los empresarios ni ninguno del gobierno anterior». En ese contexto, mencionó a Marta Soneira y a Raúl John Paris, quienes forman parte de la causa.

Además, el exdirigente piquetero aseguró que no presentará testigos para declarar: «No hace falta ningún testigo porque los papeles van a hablar. Voy a salir libre de culpa y cargo por que no tienen ni una sola prueba».

La investigación tiene como principal imputado a López, detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. Para la fiscalía, el dirigente social lideró durante más de diez años una estructura familiar orientada a desviar fondos públicos y transformarlos en bienes de alto valor, incompatibles con sus ingresos declarados.

«El que me investigó fue Peppo»

En otro tramo de sus declaraciones, López apuntó contra el exgobernador Domingo Peppo: «Sabadini no investigó nada. El que me investigó fue Peppo porque yo denuncié a Horacio Rey. ¿Cómo iba a terminar Peppo si no arreglaba con Sabadini? Hay muchas cosas que no saben», señaló.

También denunció que la Justicia no le permitió encontrarse con su familia durante todo el proceso: «No nos dieron ni siquiera la posibilidad de vernos una sola vez en familia. Nos trataron como enemigos».

Y apuntó específicamente contra el fiscal federal, Patricio Sabadini: «Me robaron papeles cuando me hicieron el allanamiento. Sabadini hizo desaparecer un montón de papeles. Sabadini entró a robarme. Me robaron cadenas de oro, anillos, plata. Destrozaron mi casa y las de mis hijos».

Ni el gobernador Leandro Zdero se salvó de las críticas. Sobre el actual mandatario, López aseguró que «debería estar preso, gobernó con Capitanich».

También están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.

De acuerdo al expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.

La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.

Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. El planteo fue rechazado por el fiscal federal Patricio Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero. Esa decisión permitió avanzar hacia el juicio oral sin nuevas dilaciones.