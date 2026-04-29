El Hospital Perrando recibió equipamiento de alta tecnología

En el marco de una fuerte inversión en el sistema sanitario provincial, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, estuvieron en el Hospital Perrando, donde supervisaron obras estratégicas y concretaron la entrega de equipamientos de última generación, destinado a fortalecer la capacidad de atención.

La incorporación de estos equipamientos se realiza a través del financiamiento del Convenio FonPlata por más de 346 millones de pesos y permitirá ampliar la cobertura asistencial, optimizar los diagnósticos, mejorar los controles de calidad y avanzar en tratamientos especializados, con impacto directo en la atención integral de la población.

Las autoridades estuvieron en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde se ejecuta una remodelación integral, y verificaron los avances en la ampliación del Centro de Adicciones para Adolescentes del Servicio de Salud Mental, una intervención clave para mejorar la respuesta ante situaciones de consumo problemático.