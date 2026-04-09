Sáenz Peña: una mujer provocó disturbios y amenzó a vecinos, y terminó presa

Una mujer de 23 años fue detenida este martes por la noche, en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras protagonizar un episodio de disturbios y amenazas en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando vecinos alertaron sobre una situación conflictiva en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer sobre el techo de una vivienda, desde donde arrojaba objetos hacia casas linderas y amenazaba con arrojarse.

Tras un diálogo que permitió descomprimir la situación, lograron que descendiera sin que se registraran heridos.

Según relataron vecinos, momentos antes la mujer habría provocado daños y amenazas, lo que derivó en su traslado a una dependencia policial.

Quedó a disposición de la Justicia en una causa por daños y amenazas.