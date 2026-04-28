Se viene un fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador

El calendario de feriados 2026 ya anticipa un nuevo fin de semana largo con la llegada del 1° de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador en toda la Argentina.

Este año, la jornada cae viernes, lo que arma un descanso extendido de tres días para buena parte de los trabajadores que no deben cumplir tareas.

Mientras algunos aprovechan para cortar la rutina, otros, sobre todo en actividades esenciales, deberán seguir en funciones durante los feriados.

El 1 de mayo es un feriado inamovible, por lo que no se traslada ni depende de decisiones provinciales. Además, la normativa laboral establece con claridad cómo se paga el trabajo en feriados para quienes deban cumplir su jornada.

El Día del Trabajador se conmemora cada 1 de mayo como una jornada que reconoce las históricas luchas laborales y la conquista de derechos para los trabajadores. En la Argentina, esta fecha integra el calendario de feriados nacionales y tiene carácter obligatorio.

En 2026, el feriado cae viernes 1 de mayo, lo que da lugar a un fin de semana largo hasta el domingo 3 para quienes no deben trabajar. Al tratarse de un feriado inamovible, no se traslada de fecha, al igual que otras jornadas clave del calendario nacional.

Más allá de su valor simbólico, también tiene impacto en la rutina diaria: durante los feriados, organismos públicos, bancos, escuelas y buena parte de la administración no funcionan o lo hacen con servicios limitados. En cambio, sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio continúan operativos, aunque bajo esquemas especiales.