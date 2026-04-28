Con el apoyo de UNICEF, el Gobierno fortalece el cuidado de la primera infancia

El Gobierno del Chaco, con el acompañamiento de UNICEF, inició un ciclo de formación destinado a fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo de quienes se desempeñan en el cuidado de la primera infancia, en toda la provincia.

La propuesta tendrá una duración de siete meses y está orientada a equipos técnicos y personal de distintos dispositivos territoriales, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las comunidades en la protección de los derechos de niños.

«Queremos garantizar lo mínimo, que son las condiciones de salud e higiene, para luego ir hacia lo máximo: que los niños puedan interactuar con el arte, el deporte y la cultura para desarrollarse en plenitud», afirmó el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, al tiempo que remarcó que «el fortalecimiento del capital humano es clave para transformar las instituciones de cuidado».

En esta primera etapa participan representantes de seis localidades: Pampa del Infierno, Basail, Presidencia Roque Sáenz Peña, Laguna Blanca, Fontana y Barranqueras. Los participantes se formarán como formadores, con la misión de replicar los contenidos en sus territorios, especialmente en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros Integrales de Fortalecimiento Familiar (CIFF).

El trayecto formativo está estructurado en cuatro ejes principales: Desarrollo Infantil, Habilidades Pedagógicas, Derechos, y Salud y Nutrición.

A través de estos contenidos, se busca profesionalizar las prácticas de cuidado y consolidar equipos con herramientas actualizadas para el abordaje integral de la primera infancia.

Durante este primer encuentro, se combinaron instancias teóricas con dinámicas grupales y trabajo en comisiones técnicas, donde se analizaron los módulos de enseñanza y se definieron los cronogramas de implementación en cada territorio.