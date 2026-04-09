Hallaron sana y salva a una adolescente que era buscada

Una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida fue encontrada en buen estado de salud este miércoles, tras un operativo de búsqueda en el área metropolitana.

La joven se había ausentado de su domicilio durante la tarde, lo que activó un protocolo de búsqueda que incluyó distintas tareas investigativas.

Finalmente, fue localizada en una vivienda de Barranqueras, luego de un trabajo que incluyó entrevistas, análisis de redes sociales y revisión de cámaras de seguridad.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que quedó a cargo del acompañamiento, mientras se desactivó el operativo de búsqueda.