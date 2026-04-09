Sáenz Peña: anuncian operativos especiales y evalúan endurecer sanciones

La circulación de grupos de motociclistas realizando maniobras peligrosas volvió a instalarse como preocupación en Sáenz Peña y motivó una reunión entre autoridades municipales, provinciales y la Policía del Chaco para definir medidas de control y analizar cambios en el esquema de sanciones.

El encuentro se realizó en el Centro de Monitoreo local y tuvo como eje la planificación de operativos para el fin de semana. Según lo expuesto, la estrategia apunta a evitar la concentración de los denominados «wileros» mediante intervenciones anticipadas, con apoyo de cámaras de vigilancia y patrullajes en zonas clave.

La convocatoria reunió al Intendente local Bruno Cipolini, al ministro de Seguridad Hugo Matkovich, y la cúpula policial representada por el Jefe y Subjefe en el Centro de Monitoreo, en un contexto de reiteradas denuncias por ruidos molestos y maniobras riesgosas en la vía pública.

Desde el Municipio plantearon que la problemática requiere no solo presencia policial, sino también cambios en el esquema legal vigente. En ese sentido, se indicó que evalúan impulsar reformas que permitan aplicar sanciones más severas a quienes incumplen normas de tránsito y convivencia, en especial en casos de reincidencia.

Durante la reunión, el intendente Bruno Cipolini sostuvo que «los ciudadanos perciben y valoran el trabajo de buena manera», en relación con los operativos recientes en la ciudad.

Otro de los puntos abordados fue la situación edilicia de algunas dependencias policiales. En ese marco, se analizó la posibilidad de avanzar con infraestructura propia para unidades que hoy no cuentan con sede, con el objetivo de reforzar la cobertura territorial.