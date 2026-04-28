Resistencia: un joven cayó tras una seguidilla de robos a comercios

Un joven de 27 años fue detenido este martes, en Resistencia, acusado de protagonizar una serie de robos en comercios de la ciudad, incluyendo un intento de asalto a mano armada en una librería.

La investigación comenzó tras la denuncia de la propietaria de un local ubicado en calle Liniers al 200, quien relató que el sospechoso ingresó armado con un cuchillo de carnicero y exigió su teléfono celular. Sin embargo, la comerciante logró frustrar el robo al advertirle sobre la presencia de cámaras de seguridad, lo que provocó la huida del delincuente en una bicicleta.

A partir del relevamiento de imágenes y entrevistas a vecinos, el personal del Servicio Externo de la Comisaría Segunda Metropolitana logró identificar al autor.

En paralelo, se determinó que el mismo individuo había cometido otro robo horas antes en un supermercado de avenida Hernandarias al 400, de donde sustrajo una bicicleta mountain bike blanca.

Con estos datos, los agentes montaron un operativo que derivó en la localización del sospechoso en un complejo de alquileres de la calle Fortín Rivadavia al 400, donde finalmente fue detenido.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos bicicletas —una amarilla utilizada en los hechos y otra blanca denunciada como robada— además de prendas de vestir que coincidían con las observadas en las filmaciones.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven fue notificado de su aprehensión en ambas causas, mientras que uno de los rodados recuperados ya fue restituido a su propietaria