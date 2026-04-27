Sáenz Peña: Destacan el trabajo municipal tras intensas lluvias

Luego de las intensas precipitaciones registradas en la ciudad de Sáenz Peña, donde en pocas horas se acumularon más de 300 milímetros de agua, se puso en evidencia el resultado de un sostenido trabajo de limpieza y mantenimiento del sistema de desagües pluviales.

A pesar del volumen extraordinario de lluvia caída, gran parte del agua logró escurrir en su totalidad en un tiempo considerablemente corto, evitando mayores complicaciones para los vecinos. Este resultado es atribuido a la planificación, inversión y tareas preventivas que viene llevando adelante el municipio.

En este sentido, se destacó la labor de los trabajadores municipales, quienes de manera constante realizan tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de canales y desagües en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se resaltó el compromiso del secretario de Obras Públicas, Pablo Álvarez, quien junto a su equipo viene desarrollando un arduo trabajo con el objetivo de mantener una ciudad más limpia y preparada para afrontar este tipo de contingencias climáticas.

Desde el municipio remarcaron que estos resultados no son casuales, sino producto de una gestión enfocada en la prevención y en dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.