Entrega de alimentos Ñachec:

Este lunes 27 de abril, el gobierno provincial realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en Resistencia, a través del programa Ñachec, con distribución en centros comunitarios, iglesias y espacios barriales para familias de distintos sectores de la ciudad.
En Barranqueras, la entrega tendrá lugar en la capilla Stella Maris, destinada a vecinos de los barrios La Toma y Náutico.
En Fontana, el operativo se concentrará en el Centro Comunitario y Cultural Puerto Vicentini, donde podrán acercarse familias de los barrios Puerto Vicentini y San Pablo.
En Puerto Vilelas, el punto de distribución será la E.E.P. N° 29. Allí se atenderá a beneficiarios de los barrios Lote 22, Lote 23, Palmarcito, 50 Viviendas, 150 Viviendas, 48 Viviendas, 25 Viviendas, 20 Viviendas, Güemes y Corchito.
Desde el organismo indicaron que el cronograma está sujeto a condiciones climáticas, por lo que podría modificarse en caso de mal tiempo.
Cronograma completo
Barranqueras
- Horario: 8:30 a 12:00
- Lugar: Capilla Stella Maris
- Barrios: La Toma, Náutico
Fontana
- Horario: 8:30 a 12:00
- Lugar: Centro Comunitario y Cultural Puerto Vicentini
- Barrios: Puerto Vicentini, San Pablo
Puerto Vilelas
- Horario: 8:30 a 12:00
- Lugar: E.E.P. N° 29
- Barrios: Lote 22, Lote 23, Palmarcito, 50 Viviendas, 150 Viviendas, 48 Viviendas, 25 Viviendas, 20 Viviendas, Güemes, Corchito