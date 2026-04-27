Entrega de alimentos Ñachec:

Este lunes 27 de abril, el gobierno provincial realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en Resistencia, a través del programa Ñachec, con distribución en centros comunitarios, iglesias y espacios barriales para familias de distintos sectores de la ciudad.

En Barranqueras, la entrega tendrá lugar en la capilla Stella Maris, destinada a vecinos de los barrios La Toma y Náutico.

En Fontana, el operativo se concentrará en el Centro Comunitario y Cultural Puerto Vicentini, donde podrán acercarse familias de los barrios Puerto Vicentini y San Pablo.

En Puerto Vilelas, el punto de distribución será la E.E.P. N° 29. Allí se atenderá a beneficiarios de los barrios Lote 22, Lote 23, Palmarcito, 50 Viviendas, 150 Viviendas, 48 Viviendas, 25 Viviendas, 20 Viviendas, Güemes y Corchito.