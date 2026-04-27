Contrató un flete en Sáenz Peña, pero el chofer desapareció con la mercadería rumbo a Resistencia

Un ciudadano informó que contrató a un hombre para el traslado de productos desde Sáenz Peña hasta Resistencia, pero la carga nunca llegó a destino. Había retirado la mercadería del local pero desapareció. Inmediatamente tomaron intervención en el caso los efectivos de la División Delitos Económicos y Financieros y se instruyó una causa por Supuesta Estafa.

Los agentes identificaron al implicado y el vehículo con el cual había realizado el traslado, y comenzaron tareas de inteligencia y patrullajes investigativos. Esta tarde supieron que el supuesto autor residiría por la calle Carrasco, se dirigieron al lugar.

Tras un emplazamiento de vigilancia en cercanías, vieron a un hombre con características físicas similares, lo demoraron y tras verificar sus datos personales descubrieron que se trataba del buscado, lo condujeron a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre de 38 años en la causa Supuesta Estafa, prosiguen diligencias investigativas para hallar el vehículo y la mercadería.