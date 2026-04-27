Amenazas a establecimientos educativos : identifican a dos menores y secuestran armas caseras tras allanamientos

Especialistas en delitos informáticos lograron rastrear las cuentas involucradas y establecer la identidad de los presuntos responsables, quienes serían un alumno y una alumna del mismo establecimiento educativo, ambos de 17 años.

En un operativo conjunto entre la División Investigaciones de General San Martín y el Departamento Cibercrimen, se desarticuló una causa por amenazas iniciada en la E.E.S. N° 78 de Pampa del Indio.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la directora del establecimiento, tras detectarse la difusión de amenazas mediante la red social Instagram, en las que se hacía referencia a armas de fuego. Ante esta situación, intervino personal de Cibercrimen, que logró rastrear las cuentas desde las cuales se emitieron los mensajes, identificando a dos menores de 17 años.

Resultados de los allanamientos

Este domingo, alrededor de las 14:00 horas, el personal de División Investigaciones de General San Martín llevó adelante allanamientos en dos domicilios del barrio Santa Teresita, lugar donde personal del Departamento Cibercrimen logró rastreo las cuentas.

En el primer domicilio, donde fue atendido el menor investigado junto a sus progenitores, se procedió al secuestro de dos armas de fabricación casera (“tumberas”) y cartuchos calibres 28 y 32. Asimismo, se secuestró una motocicleta 110 cc con el número de chasis limado y motor correspondiente a otro rodado, evidenciando irregularidades adicionales.

En el segundo domicilio, perteneciente a la joven involucrada, quien se encontraba junto a su madre, se hallaron cartuchos calibre 38. Posteriormente, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, los cuales serán peritados por el Gabinete Científico a fin de determinar el origen de las amenazas.

Intervención de menores

Dada la edad de los involucrados, intervino el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia. La magistratura dispuso que ambos jóvenes permanezcan bajo la guarda de sus progenitores, mientras avanza la causa judicial por “Supuesta Intimidación Pública, Incitación a la Violencia Colectiva y Tenencia de Arma de Guerra”.