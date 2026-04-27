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Asistieron a una mujer de 73 años que iba para la casa de su hijo y se desorientó

27 abril, 2026
Walter Jara

En el marco de tareas investigativas, personal de la División Investigaciones Complejas Interior de General San Martín intervino en la noche del sábado pasado, tras detectar a una mujer de 73 años que deambulaba desorientada, en inmediaciones de avenidas Brown y San Martín.

Al ser entrevistada, manifestó que había salido horas antes de su domicilio con destino a la casa de su hijo, pero, tras caminar durante varias horas, se desorientó, sin poder regresar ni llegar a destino.

Luego de ser examinada por el médico policial, quien constató lesiones leves y buen estado general, los efectivos realizaron averiguaciones que permitieron ubicar a sus familiares.

Finalmente, la mujer fue restituida a su hijo bajo acta formal, con conocimiento de la Fiscalía en turno.

Desde la Policía del Chaco se remarca la importancia del accionar preventivo y la rápida intervención, que permitió resguardar la integridad de la ciudadana.

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