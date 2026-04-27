Asistieron a una mujer de 73 años que iba para la casa de su hijo y se desorientó

En el marco de tareas investigativas, personal de la División Investigaciones Complejas Interior de General San Martín intervino en la noche del sábado pasado, tras detectar a una mujer de 73 años que deambulaba desorientada, en inmediaciones de avenidas Brown y San Martín.

Al ser entrevistada, manifestó que había salido horas antes de su domicilio con destino a la casa de su hijo, pero, tras caminar durante varias horas, se desorientó, sin poder regresar ni llegar a destino.

Luego de ser examinada por el médico policial, quien constató lesiones leves y buen estado general, los efectivos realizaron averiguaciones que permitieron ubicar a sus familiares.

Finalmente, la mujer fue restituida a su hijo bajo acta formal, con conocimiento de la Fiscalía en turno.

Desde la Policía del Chaco se remarca la importancia del accionar preventivo y la rápida intervención, que permitió resguardar la integridad de la ciudadana.