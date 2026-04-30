Sáenz Peña : Demoran a un joven y secuestran herramientas de dudosa procedencia

Se realizó durante la madrugada de este jueves en calle 19. El sospechoso, de 24 años, intentó escapar al advertir la presencia policial y no pudo justificar el origen de los elementos que transportaba.

Personal de la Comisaría Segunda llevó adelante un procedimiento en la madrugada de este jueves alrededor de las 2, en calle 19 entre 28 y 30 del Barrio Nuevo de esa ciudad, donde demoraron a un joven de 24 años.

El operativo se desarrolló cuando efectivos que patrullaban la zona observaron a un joven que, al notar la presencia policial, emprendió la fuga a pie. Tras un seguimiento, el sospechoso fue alcanzado y demorado a los pocos metros del lugar. Al momento de identificarlo, detectaron que transportaba varios elementos que no pudo justificar su procedencia.

Los agentes secuestraron, un taladro eléctrico, una amoladora, un chaleco refractario y un foco LED.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo del Dr. Gustavo Valero, se iniciaron actuaciones en carácter de investigación actuada para determinar el origen de los elementos.