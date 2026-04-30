SÁENZ PEÑA : Avanza la construcción de una escultura del Papa Francisco en el acceso a la ciudad

El artista saenzpeñense Rubén Darío Marcoff continúa trabajando en la realización de una imponente escultura del Papa Francisco, una obra que formará parte del patrimonio cultural de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según se informó, la escultura tendrá una altura de 4,60 metros y estará montada sobre un basamento de 1,50 metros, lo que permitirá alcanzar una dimensión total de 6,10 metros.

El proyecto no se limita únicamente a la obra artística. Posteriormente, se avanzará con la construcción de una plazoleta en el acceso a la ciudad, ubicada sobre avenida Papa Francisco y Ruta 95. Este espacio contará con senderos, iluminación, bancos y vegetación, generando un entorno adecuado para el emplazamiento de la escultura.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas apuntan a fortalecer la identidad cultural local y a poner en valor los espacios públicos, consolidando nuevos puntos de encuentro para la comunidad.