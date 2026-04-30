Todos por Santi: tiene 14 años, enfrenta al cáncer y su familia pide ayuda para seguir

Alojados en Buenos Aires mientras recibe tratamiento oncológico, el adolescente y su familia atraviesan una situación crítica sin ingresos fijos y buscan colaboración para cubrir gastos básicos como alimentación y pañales.

La familia de Santi, el adolescente de 14 años que atraviesa un tratamiento oncológico en el Hospital Garrahan, solicita ayuda de la comunidad chaqueña ante la falta de recursos para sostener sus gastos diarios en Buenos Aires.

El adolescente había sido trasladado de urgencia a ese hospital de referencia, donde le diagnosticaron sarcoma sinovial grado 2, un cáncer maligno poco frecuente que afecta a los tejidos blandos y es especialmente agresivo.

Si bien Santi y su familia permanecen alojados en un espacio brindado por el gobierno provincial, la situación económica se volvió crítica. En diálogo con Datachaco, su mamá Aldana explicó: «la única ayuda que tengo es la asignación universal y tenemos que sostenernos en el día a día».

«Hoy volvemos a pedir de corazón la ayuda de quienes puedan acompañarnos», señaló Aldana, al detallar que no cuentan con pensión ni ingresos estables y necesitan cubrir necesidades básicas como alimentos, pañales y otros insumos indispensables durante el tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Aldana.29.ar a nombre de Frutos Nanci Aldana.

Fuente – Foto : Datachaco