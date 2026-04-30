La CGT vuelve a mostrar músculo en una marcha por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo para este jueves, en el marco del Día del Trabajador, con un fuerte tono crítico hacia las políticas del Gobierno nacional. La protesta contará con el acompañamiento de organizaciones sociales, culturales y políticas.

Desde la central obrera anticiparon una convocatoria amplia, con el objetivo de mostrar capacidad de movilización y sumar a sectores afectados por la situación económica. En ese sentido, Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT y titular del Sindicato de Empleados del Vidrio, sostuvo: “La movilización va a ser multitudinaria” y remarcó que se tratará de una jornada “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, además de “pacífica”.

En relación con el contexto económico, eje de los reclamos, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal” y calificó como una “falacia” los indicadores oficiales sobre salarios y empleo. “La gente no llega a fin de mes y crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”, señaló.

El dirigente advirtió además que “la conflictividad va a seguir escalando” y no descartó “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. En esa línea, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”, en referencia a la necesidad de articular una alternativa política que trascienda al peronismo tradicional.

Entre las organizaciones que acompañarán la convocatoria se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que confirmó su presencia tras mantener reuniones con la conducción cegetista.

Por su parte, la Iglesia decidió no sumarse a la jornada pese a la invitación, una postura que generó malestar en la sede sindical de la calle Azopardo.

En cuanto al impacto en los servicios, el transporte será uno de los puntos clave y podría operar con limitaciones según el nivel de adhesión. Los trenes, en particular, se verán afectados por el cese de actividades anunciado por La Fraternidad.

Otros sectores también prevén alteraciones en su funcionamiento, como la recolección de residuos, la atención en organismos públicos, el correo y la logística, a partir de medidas de retención de tareas impulsadas por gremios estatales como UPCN y ATE.

En ese contexto, otro de los miembros del triunvirato, Jorge Sola, consideró que la movilización puede ser el inicio de acciones de mayor alcance: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.

Fuente: NA.