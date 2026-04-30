El Plan Municipal de Lectura visitó el barrio Puerta del Sol

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, llevó adelante una nueva jornada del Plan Municipal de Lectura en el Comedor y Merendero del barrio Puerta del Sol.

La actividad se concretó en la tarde del martes, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en los más chicos y generar espacios de encuentro y aprendizaje.

En la oportunidad participaron como lectoras voluntarias Ángeles Gómez, Bella Curin, Yanina Mirón y Alicia Lips, quienes compartieron cuentos, leyendas y adivinanzas con los niños presentes.

Durante la jornada, los chicos disfrutaron de una tarde recreativa y educativa, donde no solo escucharon las historias, sino que también varios de ellos se animaron a leer en voz alta, promoviendo la participación y el intercambio.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron la importancia de estas propuestas que buscan acercar la lectura a los barrios y fortalecer los vínculos comunitarios a través de la cultura.