Allanamientos antidrogas: dos aprehendidos y secuestro de droga, dinero y un revólver

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, personal policial llevó adelante allanamientos simultáneos en el barrio Mate Cocido de Resistencia, donde se logró la aprehensión de dos hombres y el secuestro de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los procedimientos se realizaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, bajo directivas de la Fiscalía Antidrogas N° 1 y con órdenes libradas por el Juzgado de Garantías N° 5.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron más de 30 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, marihuana, una balanza digital, teléfonos celulares y más de 530 mil pesos en efectivo.

Además, en uno de los domicilios se incautó un revólver calibre 38 con numeración limada y 14 cartuchos, interviniendo también la Fiscalía Penal N° 6 por el secuestro del arma.

Como resultado del operativo fueron aprehendidos dos hombres de 29 y 31 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.