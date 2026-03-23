Sáenz Peña celebró su aniversario con un torneo de newcom que convocó a equipos de toda la región

En el marco del 114° aniversario de Presidencia Roque Sáenz Peña, el fin de semana se disputó el Torneo Aniversario de Newcom Mixto en el Club Sokol, con la presencia de equipos de diferentes puntos de la región.

La actividad se organizó en dos jornadas. El sábado compitieron los equipos de la categoría +60 y el domingo fue el turno de la categoría +50. En ambos días, la acción comenzó desde temprano y se desarrolló en un clima de integración, camaradería y espíritu deportivo.

El torneo reunió a ocho equipos por categoría, lo que permitió sostener un ritmo intenso de competencia y reflejar el crecimiento que viene teniendo el newcom como disciplina entre adultos mayores.

En la categoría +60, el primer puesto fue para el equipo de Charata, seguido por Atlas en el segundo lugar y Termas en el tercero. En tanto, en la categoría +50, el equipo Adultos en Acción de Juan José Castelli se quedó con el primer puesto, mientras que Pioneros de la Termal obtuvo el segundo lugar. El tercer puesto fue compartido por Atlas y Termas, ambos de Sáenz Peña.

La propuesta formó parte del calendario de actividades deportivas por el aniversario de la ciudad, con el objetivo de promover espacios de participación y encuentro para vecinos y deportistas.