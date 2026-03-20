Atsa informo sobre paritarias para los trabajadores de la Sanidad

Sáenz Peña – En contacto con Obsesión de Radio y Canal 2 de Saenz Peña Vision, Osmar Ramos expreso:

«Hemos logrado en mejorar el tema de las paritarias, acordar un 5.5% escalonado en tres etapas.

Hemos logrado también algunos bonos no remunerativos de ochenta mil, ochenta y cinco mil y noventa mil pesos que irán al salario del trabajador.

Si bien no es lo que uno pretende, tratamos de palear la situación de los trabajadores de salud.

Esto es un acuerdo que se hizo hasta el mes de diciembre, en el mes de mayo estaríamos viendo como sigue la situación económica del país.

Con este bono mas o menos equiparamos lo que dice el INDEC y tratamos que el afiliado no pierda poder adquisitivo.

Lo importante nuestro es tratar de mantener la fuente laboral para los trabajadores.

Un grupo quedo sin su fuente de trabajo aqui en Sáenz Peña, tratándose de una empresa que decidió irse a otra provincia.

Lamentablemente vemos que día a dia muchas empresas estan cerrando y se van quedando en la calle muchos trabajadores.

Cada vez mas el pueblo se muere de hambre, y le doy la razón a Milei cuando dice que sacó quince millones de personas de la pobreza, porque los mando directamente a la indigencia.

El día miercoles estaremos haciendo lanzamiento en Resistencia del ciclo lectivo 2026 de la carrera de instrumentación quirurgica y tecnico en enfermería.