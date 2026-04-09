Detuvieron a un joven por presunto abigeato en una zona rural de Villa Ángela

Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada del lunes, en un camino rural de Colonia Los Fortines, en jurisdicción de Villa Ángela, acusado de participar en un hecho de abigeato.

El procedimiento se realizó cerca de las 3, cuando agentes que patrullaban la zona observaron un automóvil que salía desde un sector boscoso. Al advertir la presencia del móvil, el conductor intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución.Tras ser alcanzado, el vehículo fue detenido y, al inspeccionarlo, los agentes encontraron en el baúl varios cortes de carne vacuna, que no contaban con condiciones ni documentación que acreditara su procedencia.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la mercadería y a la detención del conductor. El joven quedó a disposición de la Fiscalía Rural, que interviene en la causa por presunto abigeato.