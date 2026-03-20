Resistencia: Investigan presunta intoxicación y condiciones irregulares en local de comidas de un supermercado

Un confuso episodio ocurrido en el sector de comidas de un supermercado ubicado por las avenidas Avalos y Lavalle, que terminó con la intervención policial, sanitaria y el traslado de un menor a un centro de salud.

El hecho se registró, ayer a las 19:40, cuando una mujer que celebraba un cumpleaños junto a varios menores advirtió que los alimentos que consumían presentaban mal estado. La situación se agravó cuando uno de los niños manifestó que las chipas tenían “gusto feo”, lo que fue corroborado por adultos presentes.

Además, se detectó que algunos vasos utilizados por los menores se encontraban dañados, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que alguno haya ingerido fragmentos de vidrio. El menor involucrado comenzó a presentar dolor estomacal.

Tras el reclamo a los empleados del lugar y ante la ausencia de un responsable, se dio intervención al sistema de emergencias y a personal de Bromatología municipal, que se hizo presente para inspeccionar el sector.

Minutos más tarde, una ambulancia trasladó al niño junto a su madre hacia un nosocomio local para una mejor atención médica.

En tanto, las autoridades municipales continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar las condiciones sanitarias del lugar y establecer posibles responsabilidades.