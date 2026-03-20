OPERATIVO LINCE: ADOLESCENTE DEMORADO CON 40 BOCHITAS DE COCAINA

El menor de 17 años fue sorprendido con una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para su presunta comercialización, en un procedimiento realizado en la intersección de calles San Lorenzo y República Dominicana.

El operativo se llevó a cabo esta madrugada a eso de las 01:20, en el marco de recorridas preventivas del Servicio Externo de la Comisaría Séptima junto a efectivos de la Comisaría Decimocuarta, mientras daban cumplimiento a tareas del Operativo Lince.

Durante la identificación y palpado de seguridad, los agentes detectaron que el joven llevaba entre sus prendas dos bolsas de polietileno que contenían droga. Tras la intervención del personal de Microtráfico, se confirmó mediante prueba de campo que se trataba de cocaína, con un peso total de 94 gramos, distribuidos en 40 “bochitas” y un envoltorio compacto.

Además, se secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que estarían vinculados a la actividad ilícita.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N°2, se procedió al secuestro de la sustancia, el dinero y los dispositivos, mientras que el menor fue notificado de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. En tanto, se dio intervención a los organismos correspondientes para su resguardo y seguimiento.