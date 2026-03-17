Ortopedia Sáenz Peña participó de la maratón aniversario con gran convocatoria en la Plaza San Martín

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se llevó a cabo una exitosa jornada deportiva en la Plaza San Martín, donde vecinos y familias disfrutaron de una maratón que reunió a toda la comunidad.

En este contexto, Ortopedia Sáenz Peña formó parte del evento acompañando a los participantes y presentando sus innovadoras plantillas personalizadas con nanotecnología. Este desarrollo está orientado a mejorar la pisada, aliviar molestias físicas y brindar mayor confort tanto en la vida cotidiana como en la práctica deportiva.

Desde la firma destacaron los beneficios principales de este producto, entre ellos una mayor comodidad, mejora en la postura, reducción del dolor y un incremento en el rendimiento físico, aspectos clave para quienes realizan actividad física de manera regular.

Además, durante la jornada se realizó un sorteo entre los asistentes, donde tres vecinos resultaron ganadores de un estudio de pisada junto a sus plantillas sin costo, generando gran entusiasmo entre los presentes.

Los organizadores también expresaron su agradecimiento al área de Deporte de la Municipalidad por el trabajo articulado que permitió el desarrollo de esta propuesta saludable e inclusiva.

La participación de Ortopedia Sáenz Peña fue calificada como un verdadero éxito, y adelantaron que continuarán impulsando este tipo de iniciativas, con más eventos, beneficios y propuestas orientadas al bienestar de la comunidad.