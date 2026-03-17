Multitudinaria convocatoria en la maratón aniversario

Más de 600 personas participaron de la Maratón “114° Aniversario”de Sáenz Peña, confirmándose como una de las principales fechas de competición de la zona.

Este año a las habituales categorías 5K y 10 K se le sumó la 3K, además es importante destacar que por primera vez participó el equipo de runners del polideportivo municipal que se formó en el mes de enero.

Durante la competencia hubo diferentes postas de hidratación y salud estratégicamente ubicadas, y un amplio operativo de tránsito, que permitió un óptimo desarrollo de la misma.

Los niños fueron parte de la jornada deportiva con la tradicional “Maratón Kids” y también se llevó a cabo la “Maratón Inclusiva” de la que participaron los alumnos de Deportes Adaptados, junto a los profes y el equipo interdisciplinario y el Sanatorio Mayo.

Fue una jornada festiva que culminó con una Master Class de Zumba a cargo de los profes Franco y Lucas.

Acompañaron la premiación el intendente Bruno Cipolini y funcionarios del Ejecutivo, el Diputado Gerardo Cipolini, el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y el equipo de la Secretaría de desarrollo Humano y Deportes quienes estuvieron al frente de la organización.

Clasificación 5K

1. ARRIOLA, UMA 23:50

2. NARDELLI, DAIANA 26:20

3. MONGELO, SILVIA 26:26

4. AVILA, BRINA ANABEL 26:54

5. HERNáNDEZ, VERóNICA 27:12

6. LARREA, TAMARA YANEL 27:22

7. CODUTTI, CAMILA 27:26

8. DE FILIPPI, MAIRA 27:54

9. MAÑAK, MIA MAXIMA 27:56

10.KEK, DELFINA LORELEY 28:33

Categoría 10 K

Adolescentes (femenino) U20

1. 152 Clara, Malina – 44:41

2. 437 AGUIRRE, ESPERIGUIN CATALINA – 1:04:28

3. 436 AGUIRRE ESPERIGUIN, VALENTINA – 1:04:33

Mujeres 20 A 29

1. 283 AGUIRRE, MILAGROS – 53:35

2. 293 MONZON RAMIREZ, VALERIA ROMINA – 54:06

3. 292 CRESPIN, BRENDA DAIANA – 54:43

Master W30

1. 686 SOTO, CINTHIA – 46:27

2. 568 DIAZ, MARIANELA – 56:45

3. 680 GUTIERREZ, DAIANA – 58:03

Master W45

1. 614 LENCINA, SONIA MABEL – 52:04

2. 426 KIZUR, VERONICA PATRICIA – 55:06

3. 428 GóMEZ, IVANA MELINA – 56:42

Master W55

1. 433 MORENO, IRMA SUSANA – 50:33

2. 430 CONTRERAS, SILVIA MARISA – 55:10

3. 427 RODRIGUEZ, LAURA ELISABETH – 59:08

Adolescentes (masculino) U20

1. 264 FRANCO, LEONEL CENTURION – 43:22

2. 269 ROMERO, DIEGO – 47:24

3. 266 RUIZ, VICTOR LEONARDO – 49:48

Hombres 20 A 29

1. 29 GOMEZ, GUSTAVO – 41:14

2. 228 MOYA, LUIS – 43:33

3. 196 KLICZUK, JULIO GASTON – 45:33

Master M30

1. 455 GALARZA, GABRIEL – 37:31

2. 447 TOLEDO, JUAN JOSé – 39:19

3. 462 ZORRILLA, RODRIGO NICOLAS – 39:57

Master M45

1. 465 MOREL, DIEGO – 45:52

2. 480 MENDOZA, FELIPE VICTOR – 46:25

3. 470 PANZICH, JOSé 1982 – 50:10

Master M45

1. 465 MOREL, DIEGO – 45:52

2. 480 MENDOZA, FELIPE VICTOR – 46:25

3. 470 PANZICH, JOSé 1982 – 50:10

Master M60

1. 2 Benites, Esteban – 1:02:18

2. 494 GOMEZ, EDUARDO – 1:07:52

3. 477 Echavarria, Silvestre – 1:08:30

1. 497 ALVARENGA, JULIO DANTE – 1:11:47

MASTER 55 599

1. 491 PEREZ, ROBERTO MARCIAL – 45:54

2. 486 AGUIRRE, EDGARDO MIGUEL – 52:57

3. 492 GAUTO, ANTONIO – 56:58