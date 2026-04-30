Nuevo curso I COMERCIO EXTERIOR EN LA ERA DIGITAL

Desde Incubadora UNCAus estamos lanzando varias propuestas de cursos de capacitación destinados a profesionales, emprendedores, empresarios, alumnos y público en general interesado.

En esta oportunidad te presentamos la propuesta de ✨ COMERCIO EXTERIOR EN LA ERA DIGITAL ✨

Impulsá tu futuro con el Comercio Exterior 🌍🚀

El curso de Comercio Exterior está diseñado para emprendedores, estudiantes, profesionales y equipos de PyMEs que buscan dominar las herramientas necesarias para triunfar en un mercado globalizado.

🎯 Con este curso aprenderás a:

✅ Dominar los fundamentos del comercio internacional en un entorno global cambiante 🌎

✅ Identificar oportunidades de mercado para expandir operaciones de forma estratégica 📈

✅ Mitigar riesgos operativos y financieros en el intercambio de bienes y servicios 🛡️

✅ Implementar prácticas comerciales responsables y sostenibles para el crecimiento a largo plazo 🌱

✅ Agilizar procesos logísticos y aduaneros utilizando nuevas tecnologías y automatización ⚡

Información Importante

🗓 Inicio: Miércoles 13 de Mayo 2026

💻 Modalidad: Virtual (En vivo). Las clases quedan grabadas,

🕓 Horario: Miércoles de 18:00 a 20:00

⏳ Duración: 1 mes

💰 Costo total: $15.000,00

🎓 Beneficio para personas vinculadas a UNCAus: Si sos docente, no docente, alumno o egresado de UNCAUS, obtenés un 20% de descuento → abonás solo $12.000,00🧾

📩 Para inscribirte, completá el siguiente formulario: https://forms.gle/EaCf9Evja2CaGpSQA