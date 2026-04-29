Spagnuolo se negó a declarar en la causa por presunta corrupción en la ANDIS

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo, pero decidió no prestar declaración ante la Justicia.

Spagnuolo compareció ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes llevan adelante la investigación que ya tiene a 34 personas imputadas, entre exfuncionarios y empresarios, por supuestas irregularidades vinculadas a sobreprecios, cartelización y desvío de fondos públicos.

La citación del exfuncionario marcó el inicio de la ronda de indagatorias en una causa de alto impacto que involucra cifras millonarias y un entramado de vínculos entre el sector público y privado. Tras su presentación, las declaraciones continuarán con quien fuera el segundo en la estructura del organismo, Daniel María Garbellini.También están previstos los testimonios de Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo en los próximos días.

Según la resolución judicial, durante el período investigado se habría implementado un sistema de contrataciones irregulares mediante compulsas de precios direccionadas. De acuerdo con la hipótesis del juez Lijo, se convocaba de manera reiterada a un grupo reducido de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios de la ANDIS, que simulaban competir en licitaciones cuando en realidad actuaban coordinadamente para garantizar adjudicaciones previamente acordadas.

En este contexto, el magistrado dispuso además la inhibición general de bienes tanto de los imputados como de las firmas involucradas, al considerar que podrían existir maniobras destinadas a ocultar o desprenderse de activos que eventualmente podrían ser recuperados por el Estado.

La investigación, que ya había tenido avances desde febrero, sumó en los últimos meses un nuevo eje centrado en un segundo circuito de desvío de fondos dentro del organismo. De acuerdo con el fiscal Picardi y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se detectaron operaciones por más de 75 mil millones de pesos que habrían beneficiado a un grupo empresarial reducido.

Los investigadores sostienen que estas maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que la ANDIS dependía del Ministerio de Salud de la Nación. En ese lapso, según el dictamen fiscal, se habrían concretado acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, facilitando el presunto esquema de corrupción.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del avance de las indagatorias.