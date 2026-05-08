Demoran a un hombre con medidores de agua

Efectivos que patrullaban la zona alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes 8 de mayo en calle Roque Sáenz Peña y Franklin demoraron a un sujeto que llevaba entre sus prendas dos llaves de paso de bronce pertenecientes a medidores de agua de la empresa “Sameep”, además de un tubo de fluido refrigerante color naranja.

Ante esta situación, los agentes procedieron al secuestro de los elementos y al traslado del ciudadano para su correspondiente examen en Medicina Legal.

Asimismo,se inició una causa por “Supuesta Investigación Actuada”, mientras continúan las tareas para establecer la procedencia de los objetos y localizar a sus propietarios.