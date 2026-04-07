Más de 500 inscriptos en el curso municipal de Lengua de Señas en Sáenz Peña

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña inició una nueva edición del curso de Lengua de Señas Argentina, que en su sexto año consecutivo alcanzó un récord de más de 535 personas inscriptas. La apertura se realizó en el Centro Cultural Municipal, con la presencia de autoridades locales.

El programa se organiza en dos niveles, uno inicial y otro destinado a quienes ya completaron la primera etapa. Como novedad, esta edición suma por primera vez un curso orientado a niños.

Las clases del Nivel I se dictan los lunes a las 20 en el Centro Cultural Municipal, mientras que el Nivel II se desarrolla los jueves en el mismo horario en la Cámara de Comercio. En tanto, el espacio para niños funciona los lunes a las 18:30 en el Centro Cultural, con cupos aún disponibles para inscripción presencial el mismo día de inicio.

En el acto de inicio, el intendente Bruno Cipolini, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, y la concejal Soledad Pérez, destacó la convocatoria y valoró el interés de la comunidad en formarse en herramientas de comunicación inclusiva.

También puso en relieve el trabajo del área de Discapacidad, responsable de la organización, y el compromiso del equipo que sostiene la propuesta año tras año.

La capacitación estará a cargo de los docentes Facundo Bures, Belén Verón, Iván Núñez y Fabricio Pereyra, junto a las intérpretes Daniela Aguirre y Carla Sarobe, y las profesoras Maia Adamec y Cynthia Pérez.