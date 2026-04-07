MACHAGAI: Policías le salvaron la vida a un bebé que se había atragantado con comida

Un bebé de un año fue asistido de urgencia anoche en la localidad de Machagai, luego de atragantarse con comida y presentar dificultades para respirar. Efectivos policiales realizaron maniobras de Heimlich que lograron estabilizarlo antes de su traslado al hospital.

El episodio ocurrió cerca de las 21:30, cuando una mujer se acercó a una dependencia policial para alertar sobre la situación que se desarrollaba en un comercio ubicado sobre la avenida Belgrano. De inmediato, una comisión se dirigió al lugar.

Al llegar, los uniformados encontraron al menor somnoliento y con complicaciones respiratorias. Mientras solicitaban asistencia médica, la oficial ayudante Agustina Blanco y la cabo primero Espinosa iniciaron maniobras de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias del niño.

Minutos después, una ambulancia trasladó al bebé junto a su madre al hospital local, donde fue atendido por el médico Julio González. El profesional confirmó que el menor se encontraba fuera de peligro y en buen estado general, por lo que recibió el alta médica.

El accionar del personal policial resultó determinante para revertir la situación en los primeros minutos, claves en este tipo de emergencias.