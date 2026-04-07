Capturan en Buenos Aires a un hombre buscado por un robo con armas en el Chaco

Un hombre de 25 años, que era buscado por la Justicia del Chaco por un robo con armas, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, tras un operativo de la Policía Federal Argentina.

El hecho por el que estaba imputado ocurrió en enero de 2023, en la localidad de General Pinedo.

Según la investigación, el acusado ingresó a una vivienda del barrio Ángel Rozas, donde amenazó a la víctima con un cuchillo para exigirle dinero. Ante la negativa, se llevó un teléfono celular y escapó.

En ese entonces, intervino la Cámara en lo Criminal de Charata, a cargo de Claudia Araujo.

A partir de tareas investigativas, los agentes lograron determinar que el sospechoso había salido de la provincia. Con el avance de la pesquisa, detectaron que había iniciado el trámite para obtener su certificado de antecedentes y que debía retirarlo de manera presencial en una oficina de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esa información, se montó un operativo de vigilancia en el lugar. Finalmente, cuando el hombre se presentó en la sede del Registro Nacional de Reincidencia, sobre calle Tucumán al 1300, fue identificado y detenido.

El acusado quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, mientras se avanza en las actuaciones judiciales correspondientes. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la provincia.