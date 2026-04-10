La ciudad se prepara para el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila»

El domingo 19 de abril, el Anfiteatro Pasaje Centenario será el escenario de espectáculos de todas las academias de la ciudad.

El evento comenzará a las 18 y congregará a academias y escuelas de danzas de la ciudad y contará con desfile por la calle 12, muestras artísticas de folklore, tango, árabe, clásico, latinos, urbanos, colectividades y más.

«Sáenz Peña Baila» propone que los bailarines de todas las edades puedan celebrar la danza bailando.

Las escuelas y academias interesadas en participar pueden acercarse a Casa de Cultura para inscribirse y formar parte de esta propuesta organizada por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana.