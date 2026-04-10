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La ciudad se prepara para el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila»

10 abril, 2026
Walter Jara

El domingo 19 de abril, el Anfiteatro Pasaje Centenario será el escenario de espectáculos de todas las academias de la ciudad.
El evento comenzará a las 18 y congregará a academias y escuelas de danzas de la ciudad y contará con desfile por la calle 12, muestras artísticas de folklore, tango, árabe, clásico, latinos, urbanos, colectividades y más.
«Sáenz Peña Baila»  propone que los bailarines de todas las edades puedan celebrar la danza bailando.
Las escuelas y academias interesadas en participar pueden acercarse a Casa de Cultura para inscribirse y formar parte de esta propuesta organizada por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana.

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