Sáenz Peña: investigan la muerte de una joven en un motel y activan protocolo de femicidio

La Justicia investiga la muerte de una joven de 20 años ocurrida en un motel ubicado sobre la Ruta Nacional 16, en la localidad de Sáenz Peña, en un hecho que generó conmoción y que es analizado bajo el protocolo de femicidio. El episodio se registró en la noche del miércoles en el motel Flamenco, a la altura del kilómetro 173, donde efectivos policiales constataron el fallecimiento de Gabriela Patricia Luca, quien además se desempeñaba como encargada del establecimiento.

El operativo se inició cerca de las 23:30, cuando agentes de la Comisaría Segunda llegaron al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, encontraron el cuerpo de la joven en el acceso principal del motel. En la escena también se encontraba su ex pareja, un joven de 23 años, quien manifestó que había recibido un mensaje de la víctima en el que expresaba su intención de quitarse la vida, en el marco de una presunta ruptura sentimental ocurrida horas antes.

Según el testimonio del hombre, él mismo la encontró en una de las habitaciones y, en un intento por asistirla, la trasladó hacia el exterior del edificio. Sin embargo, al arribar el personal médico, se confirmó que la joven ya no presentaba signos vitales.

Ante la gravedad del caso, el fiscal en turno, César Luis Collado, dispuso la activación del protocolo por presunto femicidio, una medida preventiva que se aplica para garantizar una investigación con perspectiva de género hasta esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, ordenó la demora del joven para que preste declaración testimonial.

En el lugar trabajaron el médico policial, el Gabinete Científico del Poder Judicial y la División de Bomberos, que intervino con el móvil tanatológico para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones buscan determinar con precisión cómo se produjo el deceso y si existió o no la participación de terceros.