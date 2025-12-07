FIFA confirmó los días y horarios de los partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado nacional integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania .

El debut de Argentina en el Mundial será el martes 16 de junio, a las 22 horas, contra Argelia, en el Kansas City Stadium.

En el segundo partido de la fase de grupos, Argentina enfrentará a Austria en el Dallas Stadium, a las 14 horas.

Cerrará la fase de grupos ante Jordania, también en el Dallas Stadium, pero el partido se jugará el sábado 27 a las 23 horas.

Tras la confirmación del calendario, el entrenador Lionel Scaloni señaló: «Como dije ayer, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último».