Conflicto vecinal culmina con dos mujeres demoradas

Este sábado por la tarde, personal de la Comisaría Undécima Metropolitana intervino en un conflicto vecinal en el barrio Provincias Unidas, que terminó con la aprehensión de dos mujeres.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando una mujer de 36 años denunció que dos de sus vecinas de 42 y 23 años, la agredieron físicamente luego de una discusión. Señaló además que existen problemas de convivencia previos y que ambas suelen mostrarse violentas.

Minutos después, las mujeres denunciadas también se presentaron en la comisaría y radicaron una denuncia contra la primera mujer, afirmando que ellas fueron amenazadas y que una de ellas sufrió lesiones.

Tras la consulta con la Fiscalía de Investigación Penal N.º 15, se dispuso la aprehensión de ambas en la causa por Supuestas Lesiones.

Las actuaciones continúan en curso.