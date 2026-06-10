Arrestaron a un músico que golpeó salvajemente y le robó el celular a su expareja

Una joven de 25 años, oriunda de Fontana, denunció haber sido víctima de violencia de género durante un prolongado período de tiempo.

En su relato, la mujer detalló que fue golpeada salvajemente –adjuntando fotos donde su agresor llegó a dejarla en graves condiciones–, amenazada de muerte, perseguida, hostigada, y sufrió la vulneración de ingresos no autorizados a sus redes sociales y material audiovisual sensible.

El victimario, identificado como Cristian Javier Mansilla, de 41 años, fue detenido este martes por la tarde en inmediaciones de la Av. Avalos al 950, en Fontana. Durante el mismo operativo, la Policía secuestró un celular que fue reportado como robado por parte de la denunciante y que se encontraba en poder del acusado.

Por orden de la fiscalía interviniente, Mansilla fue puesto bajo arresto en la Comisaría Tercera, en el marco de una causa por amenazas en contexto de violencia de género y hurto.