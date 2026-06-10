Sáenz Peña: pelea entre vendedores ambulantes terminó con cuatro detenidos

Una situación de tensión ocurrido este martes al mediodía, en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, derivó en un importante operativo de seguridad y la detención de cuatro personas, luego de que las autoridades comprobaran que un presunto hecho delictivo denunciado inicialmente no había ocurrido de la manera relatada.

Todo comenzó cuando un hombre de 31 años ingresó al Hospital 4 de Junio con lesiones y aseguró haber sido víctima de un ilícito. A partir de esa información, se activó el protocolo de intervención y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona permitió reconstruir los hechos y establecer que la versión inicial no coincidía con lo registrado.

Así, se determinó que se había producido una pelea entre distintos grupos de vendedores ambulantes que desarrollaban sus actividades en el microcentro.

Con esa información, se desplegó un operativo conjunto en inmediaciones de calles 1 y 14, donde participaron distintas unidades de seguridad que realizaron tareas de identificación, entrevistas y recopilación de datos.

Además, durante el procedimiento, algunas de las personas involucradas volvieron a protagonizar incidentes y entorpecieron el trabajo de los agentes, por lo que fueron detenidas cuatro personas: tres mayores de edad y un menor.

Los involucrados fueron examinados por personal médico y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno en los disturbios ocurridos en el centro de la ciudad.