San Martín : Hirió con un arma a una adolescente embarazada

El autor de 16 años fue demorado a las pocas horas, en su poder secuestraron una tumbera. La joven se recupera en estado de salud estable.

Anoche alrededor de las 1.30 de la madrugada, los efectivos de la Comisaría de San Martín fueron alertados sobre una mujer herida por la calle 12 de Octubre, a su arribo los agentes constataron lo informado y solicitaron personal médico. A su arribo, verificaron las lesiones y trasladaron al nosocomio.

En el lugar los efectivos realizaron entrevistas con los vecinos y supieron quién sería el supuesto autor, inmediatamente comenzaron patrullajes para atraparlo.

Minutos después desde el hospital informaron que la joven de 16 años estaba embarazada de 6 meses, y aunque presentaba lesiones, no eran de gravedad. Recabaron información sobre la apariencia y vestimenta del autor.

Una hora después, en el barrio el Olvido, lograron la detención del implicado, se trataba de un joven de 16 años, quien hizo entrega voluntaria del arma utilizada, secuestraron una escopeta tumbera fabricada con dos caños artesanales.

El muchacho fue puesto a disposición de la justicia, y se instruyeron actuaciones judiciales por Supuestas Lesiones con Arma de Fuego