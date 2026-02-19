Sáenz Peña- Noticia de interes de ChacoNoticias: «Hoy el país está paralizado y el presidente no hace nada, como siempre».
Esas fueron las manifestaciones de algunos gremialistas en la provincia del Chaco.
El Sindicato de Camioneros del Chaco, confirmo gran adhesion a la medida de la CGT.
Ante el escenario del paro nacional el sindicato de camioneros del Chaco, informo que la actividad es nula en toda la provincia. El grado de descontento con las políticas de ajustes, despidos, precarización, inflación, pobreza, provocada por el Gobierno de Milei, hace que crezca la indignacion de todos los sectores.