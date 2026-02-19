El Gobierno criticó el paro de la CGT: «Es perverso»

El Gobierno nacional salió al cruce de la CGT por el paro general convocado en rechazo a la reforma laboral, y acusó a la dirigencia sindical de perjudicar a los propios trabajadores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que «lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores», y calificó la medida de fuerza como «bastante perversa».

Asimismo, Adorni sostuvo que la modalidad elegida para la protesta afecta directamente a quienes quieren cumplir con sus tareas. «El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo», afirmó.

En esa línea, insistió en que la interrupción del transporte público constituye un mecanismo coercitivo. «No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas», expresó.

Con respecto a la dirigencia gremial, el jefe de Gabinete sostuvo que acumula un «80% de imagen negativa» y que «lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador».

Adorni profundizó sus críticas sobre la actitud de «impedir el acceso a su lugar de trabajo» a quien desea concurrir.

Por otra parte, el jefe de Gabinete también cuestionó la oportunidad política de la huelga y la comparó con la actitud de las centrales obreras durante la gestión anterior.

En esa línea, recordó que en el gobierno de Alberto Fernández se registraron «200% de inflación» y un «60% de pobres», y describió ese escenario como un «país devastado». Sin embargo, señaló con ironía que en aquel período «no había paros» convocados por la CGT.

Por último, Adorni señaló que resulta «extraño o inentendible» que los sindicalistas «se despierten» ahora, en el marco del debate por la reforma laboral que el oficialismo intentará aprobar en la Cámara de Diputados.