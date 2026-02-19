El FMI respaldó la reforma laboral

En medio del paro general convocado por la CGT para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el Fondo Monetario Internacional (FMI) defendió la propuesta oficial y aseguró que impulsará la creación de empleo.

«Continúan los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina. Se han implementado medidas laborales destinadas a reducir la informalidad, pero también, y de suma importancia, a impulsar la creación de empleo. Estas medidas se están debatiendo actualmente en el Congreso», afirmó la vocera del organismo, Julie Kozack, en su habitual conferencia de prensa de los jueves.

Por otra parte, el FMI reconoció el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para fortalecer las reservas desde que empezó 2026, en un contexto de fuerte compromiso con el superávit fiscal.

«Desde principios de año, el Banco Central ha comprado más de US$2000 millones. Como ya hemos mencionado, la acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal, será esencial para asegurar un acceso duradero al mercado y permitir que la Argentina responda mejor a los shocks», dijo la portavoz.