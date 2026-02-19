Controlaron rutas provinciales y nacionales para evitar manifestaciones

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía informaron a la comunidad que se llevaron a cabo patrullajes y emplazamientos de control en toda la provincia para evitar cualquier tipo de actividad ilícita.

La medida tiene como finalidad garantizar la libre circulación y el derecho al trabajo de todas las personas, ante la posible realización de manifestaciones y cualquier tipo de actividad, en el marco del paro general de la CGT en todo el país.

Se solicita a la población que, ante cualquier incidente o situación que requiera intervención, se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911, a fin de activar los protocolos de acompañamiento y prevención correspondientes.

Se continuará monitoreando el desarrollo de la situación para preservar el orden público y la seguridad vial.