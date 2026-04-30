El dólar volvió a bajar y quedó debajo de los $1.400

El dólar oficial cayó otra vez y quedó debajo de los $1.400. En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó $12 (-0,9%) hasta los $1.391 para la venta .

Se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas fijado por el Banco Central (BCRA), que se ubica en torno a los $1.703,2. La distancia entre ambos niveles ronda el 22,4%. En la semana, el tipo de cambio finalizó con una pérdida de $8,50 (-0,6%) y en el mes tuvo una variación positiva de $9 (+0,7%).

En el segmento minorista, el dólar cotizó a $1.410 en el Banco Nación y finalizó el mes con un avance de $5. Con estos valores, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833.

El Contado Con Liquidación (CCL) opera en torno a $1.497 y el MEP en $1.439,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415.